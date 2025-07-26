В Полтавской области украинцы помогли мобилизованным сбежать из машины ТЦК

Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине с мобилизованными мужчинами, в результате нескольким военнообязанным удалось сбежать. Об этом сообщает пресс-служба ТЦК в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что авто получило повреждения. По факту препятствования деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Службу безопасности страны было «направлено представление». В военкомате добавили, что подобные действия со стороны гражданских являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.

В свою очередь издание «Страна.ua» опубликовало кадры, как местные жители блокировали автобус ТЦК, позволив части мобилизованных сбежать. На предоставленной видеозаписи можно увидеть мужчину, который стоит перед транспортным средством и спорит с полицейскими и водителем, под крики местных жителей.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ или их родственников обратиться за помощью через специальный Telegram-канал «Миру Мир». Чеченский лидер пояснил, что после того, как обращение будет обработано, специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывести потенциальную жертву» сотрудников украинского ТЦК.

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