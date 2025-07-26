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В Ростовской области в результате атаки БПЛА погиб известный хирург из Калмыкии

Хирург из Калмыкии и его брат погибли при ударе дрона в Ростовской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели известного в регионе хирурга Мирослава Насанкаева и его двоюродного брата в результате удара, нанесенного украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по автомашине в Ростовской области. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в Зимовниковском районе Ростовской области, недалеко от трассы Зимовники – Ремонтное – Элиста, где дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

«В результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков... Один из погибших – Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург», — говорится в сообщении Хасикова. Глава региона подчеркнул, что в последние годы Насанкаев работал в столице.

Власти Республики Калмыкия выразили готовность оказать всестороннюю поддержку родственникам погибших.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские средства ПВО в ночь на 26 июля отразили атаку беспилотников в пяти районах региона.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

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Атаки БПЛА на Россию
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