Тайский генерал заявил, что Камбоджа ударила по Лаосу вместо Таиланда

Дальнобойные снаряды, которые были выпущены камбоджийскими войсками по Таиланду, упали на территорию соседнего Лаоса. Об этом заявил глава пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари, передает Sanook.

«Камбоджийские дальнобойные снаряды, выпущенные в субботу в ходе столкновения таиландских и камбоджийских сил, упали на территории Лаоса», — заявил генерал-майор.

Сувари подчеркнул, что снаряды не принадлежат тайской армии, поскольку Вооруженные силы Таиланда уверены в своей способности контролировать применение оружия эффективно, надлежащим образом, пропорционально и строго в рамках международных правил.

Также тайский генерал заявил, что произошедшее не похоже на «случайное стечение обстоятельств», поскольку «крайне трудно так сильно промахнуться». Сувари пояснил, что граница Лаоса с Таиландом и Камбоджей находится не очень далеко от места столкновения, но также не настолько близко, чтобы «два раза случайно попасть по лаосской территории».

По мнению официального представителя сухопутных войск Таиланда, если это было сделано намеренно, то происходящее становится «игрой без правил». Обстрел лаосской территории мог быть провокацией камбоджийских военных, направленной на то, чтобы поссорить Таиланд с Лаосом, заключил Сувари.

До этого камбоджийские военные атаковали территорию соседнего королевства тяжелой артиллерией и системами залпового огня «Град», Бангкок ответил и попытался захватить один из приграничных храмов. МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с участием зарубежных послов для поиска решений кризиса. При этом исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай уже предупредил, что обострение может перерасти в войну.

Ранее Камбоджа эвакуировала десятки тысяч человек из-за боев с Таиландом.