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Камбоджа эвакуировала десятки тысяч человек из-за боев с Таиландом

Khmer Times: власти Камбоджи эвакуировали почти 36 тысяч мирных жителей
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Heng Sinith/AP

Столкновения на границе Камбоджи и Таиланда продолжаются третий день. Камбоджийское Минобороны объявило об утреннем обстреле с тайской стороны из тяжелой артиллерии поселка Экпхап в коммуне Тхмар-да округа Веал-Венг, передает Khmer Times.

По информации издания, в результате обстрела 13 человек получили несовместимые с жизнью ранения, из них восемь мирных жителей. Также в результате боевых действий были ранены еще 50 гражданских и 21 военный.

На фоне продолжающихся столкновений власти Камбоджи эвакуировали почти 36 тысяч мирных жителей из районов повышенного риска в Пра Вихеар, Оддар Меанчей и Пурсат.

«Таиланд развернул дополнительные войска вдоль границы для нападения на Камбоджу без каких-либо признаков принятия мер по смягчению последствий конфликта», — сообщила представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата.

До этого камбоджийские военные атаковали территорию соседнего королевства тяжелой артиллерией и системами залпового огня «Град», Бангкок ответил и попытался захватить один из приграничных храмов. МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с участием зарубежных послов для поиска решений кризиса. При этом и.о. премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай уже предупредил, что обострение может перерасти в войну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Камбоджа обвинила Таиланд в использовании кассетных боеприпасов.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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