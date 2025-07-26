Китайские военные построили в пустыне копию американского авианосца

В китайской пустыне Такла-Макан, которая расположена в провинции Синьцзян, неподалеку от полигона, где Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит испытания противокорабельных баллистических ракет, обнаружили точную копию американского авианосца «Джеральд Форд». Об этом пишет издание «Новые Известия».

По информации издания, макет, который был замечен на спутниковых снимках, используется в качестве полигона для отработки тактики и стратегии воздушных атак.

Копию бывшего флагмана ВМС США с хорошей детализацией, длина которой составляет 337 метров, ширина — до 78 метров, а высота — 76 метров, для достоверности окрасили в оригинальный цвет.

«Для США, впрочем, такие учения китайской армии не в новинку. Еще в 2019 году американский Институт военно-морских сил (USNI) зафиксировал со спутника точные копии своих кораблей — авианосец и эсминец в пустыне Такла-Макан, расположенной в центральной части Китая», — говорится в публикации.

До этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Китай и Россия могут начать войну против стран — членов альянса в 2027 году. По словам военного, Китай, по всей вероятности, заблаговременно согласует свои действия с Россией перед началом операции в районе Тайваня. Гринкевич добавил, что Североатлантический альянс должен быть готов к таким последствиям и иметь в арсенале все необходимые ресурсы.

Ранее представители США и Китая повздорили из-за Украины.