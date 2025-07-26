Белоусов обратился к военным, взявшим Зеленый Гай в ДНР

Белоусов поздравил военнослужащих, которые взяли под контроль Зеленый Гай в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады, взявших под контроль поселок Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служит ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества», — сказал он.

Глава оборонного ведомства отметил способность военнослужащих сохранять стойкость, профессионализм и искренний боевой настрой в самые тяжелые минуты. По его словам, каждый их подвиг свидетельствует о глубоком патриотизме и любви к России.

26 июля Минобороны РФ сообщили о взятии населенного пункта Зеленый Гай. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили село в крупный опорный пункт, который прикрывал подступы к административной границе Днепропетровской области.

По данным ведомства, в ходе сражений за данный населенный пункт расчеты ударных беспилотников и артиллерия оказывали штурмовикам Вооруженных сил РФ активную поддержку.

Ранее ВС РФ поразили мост и пункты управления ВСУ в Днепропетровской области.