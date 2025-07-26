ВСУ предприняли попытку атаковать предприятие в Пензенской области

Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пытались атаковать промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

«На месте работают службы экстренного реагирования», — добавил глава российского субъекта.

Он уточнил, что в целях безопасности в Пензенской области временно ограничили доступ к мобильному интернету. Как отметил Мельниченко, эта мера позволяет российским бойцам подавлять дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего целей — 24 — сбили в Брянской области. В Ростовской области ликвидировали 12 беспилотников, в Республике Крым — шесть, над акваторией Азовского моря — четыре, над Черным морем — три. Еще два дрона ликвидировали в Орловской области, два — в Тульской области и один — в Белгородской области.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.