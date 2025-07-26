Зеленский заслушал доклады Сырского, Буданова и Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что принял доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, секретаря Совета национальной безопасности и обороны республики Рустема Умерова и главы украинской разведки Кирилла Буданова.

По его словам, в ходе доклада Сырского особое было внимание уделено Покровскому направлению, где за прошедшие сутки произошло 51 столкновение. Он также заявил, что в Сумской области подразделения украинской армии постепенно выталкивают наступление Вооруженных сил РФ.

В свою очередь, Умерову глава государства поручил привлечь внешнее финансирование на производство дронов.

«Секретарю СНБО были даны отдельные задания по привлечению внешнего финансирования на производство дронов», — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что ожидается значительное превышение показателей, прогнозируемых в начале года.

Про доклад Буданова украинский лидер не дал никаких подробностей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны страны Денису Шмыгалю и секретарю Совета национальной безопасности и обороны республики Рустему Умерову увеличить закупки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Польше предостерегли Зеленского от «худшего решения».