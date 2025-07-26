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Минобороны сообщило о перехвате двух дронов ВСУ на территории России

Средства ПВО сбили украинские беспилотники над Ингушетией и Курской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Один дрон был сбит над территорией Ингушетии, второй — в небе над Курской областью.

Утром 26 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 54 беспилотника в небе над российскими регионами. Наибольшее число целей — 24 — ликвидировали в Брянской области.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские военные в пятницу нанесли повторный удар дроном по автомобильной заправочной станции вблизи хутора Фонов Рыльского района, в результате чего пострадали три человека. Он рассказал, что две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а мужчина — ранение головы, груди, рук и ног.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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