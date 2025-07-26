За сутки система ПВО России уничтожила сотни украинских дронов и несколько ракет

Минобороны: российские силы ПВО перехватили 257 БПЛА и 5 ракет HIMARS за сутки

За сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 257 беспилотников, использованных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, также российские военные уничтожили пять реактивных снарядов, выпущенных из американской системы HIMARS.

Утром 26 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 54 беспилотника в небе над российскими регионами. Наибольшее число целей — 24 — ликвидировали в Брянской области.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские военные в пятницу нанесли повторный удар дроном по автомобильной заправочной станции вблизи хутора Фонов Рыльского района, в результате чего пострадали три человека. Он рассказал, что две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а мужчина — ранение головы, груди, рук и ног.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.