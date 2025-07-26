ВСУ признали, что пассажирами сбитого Ил-76 под Белгородом были украинские пленные

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали, что на борту сбитого ими в январе 2024 года в Белгородской области российском самолете Ил-76 ВКС летели украинские военнопленные. Об этом сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила.

Сообщается, что 12 военнослужащих, летевших на этом самолете, были похоронены во Львове.

«Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <...> Их тела удалось вернуть только сейчас», — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, инцидент произошел с применением зенитного ракетного комплекса Patriot. Военнослужащие 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ исполняли приказ командования.

Российский самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными в 2024 году был сбит по приказу командира зенитной бригады ВСУ Николая Дзямана. К такому выводу пришли сотрудники СК РФ. Военнослужащий проходит по делу в качестве обвиняемого. Ранее Дзяман заочно получил два пожизненных срока — за приказ атаковать российский «летающий радар» А-50У и удар по хутору на Кубани. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал-майор Липовой рассказал о судьбе наемниц ВСУ в плену.