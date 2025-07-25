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Военкоры раскрыли подход войск РФ к взятию Красноармейска

«Военная хроника»: бои за Красноармейск назвали копией взятия ВС РФ Селидово
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Евгений Биятов/РИА Новости

Сценарий, который Вооруженные силы (ВС) России реализуют под Красноармейском (украинское название — Покровск), стало масштабированной копией взятия под контроль Селидово в Донецкой народной республике. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Военкоры отмечают, что в ходе боевых действий под Селидово, обстановка также долго выглядела «вязкой и безвыходной» на фоне медленных темпов продвижения российской армии.

Однако за время боев происходило системное разрушение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к стремительной сдаче города: фронт пал, Селидово был взят почти без боев.

«Под Покровском сейчас — та же история. [ВС] РФ последовательно работают над накоплением сил, отрабатывают резервы ВСУ, подвоз боекомплекта, изолируют снабжение», — говорится в публикации.

«Военная хроника» поясняет, что российская армия занимается «полноформатной подготовительной операцией, чтобы вскоре зайти в сам город».

Незадолго до этого Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщал, что военнослужащие российской армии вошли в Красноармейск. По словам источника, не ясно, идет речь о заходе диверсионно-разведывательных групп ВС РФ или о полноценном штурме города. Тем не менее, ситуация для украинской армии на Красноармейском (Покровском) направлении продолжает ухудшаться, отмечается в посте.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.

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