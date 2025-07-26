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Военный эксперт оценил возможность применения ВСУ безэкипажных катеров без Starlink

Федутинов: ВСУ не могут применять безэкипажные катера для атак без Starlink
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Минобороны РФ

Система спутниковой связи Starlink является одним из главных компонентов для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по удаленным морским целям с применением безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в интервью ТАСС сообщил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

По его словам, сбои в этой системе напрямую влияют на интенсивность применения Украиной БЭКов. Он добавил, что система Starlink применяется также к беспилотникам.

«Причем если в случае с летающими беспилотниками имеется возможность использовать иные системы связи, в том числе за счет инфраструктуры сотовых операторов, то для осуществления атак по удаленным морским целям, спутниковая связь является едва ли не безальтернативным решением», — заявил Федутинов.

До этого агентство Reuters со ссылкой на одного из командиров Вооруженных сил Украины писало, что глобальный сбой в работе системы спутниковой связи Starlink, произошедший 24 июля и продолжавшийся около двух с половиной часов, временно парализовал работу украинских военных подразделений.

По его словам, в период неполадок подразделения были вынуждены отложить проведение нескольких операций с использованием дронов.

Ранее в РФ заявили, что компания Маска «отбросила ВСУ на десятилетие назад».

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