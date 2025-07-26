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В Таиланде сообщили о попытке вторжения камбоджийских военных

Bloomberg: в Таиланде отбили попытку вторжения камбоджийских военных в страну
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Athit Perawongmetha/Reuters

Вооруженные силы (ВС) Камбоджи вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде, но были отброшены обратно таиландскими морпехами, пишет агентство Bloomberg.

Как заявили в Минобороны Таиланда, Королевство решительно отстаивает свой суверенитет и не потерпит никакой агрессии. В Bloomberg уточнили, что камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в трех местах.

Камбоджа ранее во время закрытого заседания Совбеза ООН призвала Таиланд к прекращению огня.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем, и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог Аслан Рубаев назвал причину конфликта между Таиландом и Камбоджей.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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