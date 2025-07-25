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Политолог назвал причину конфликта между Таиландом и Камбоджей

Политолог Рубаев: у Таиланда и Камбоджи есть взаимные территориальные претензии
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Политолог Аслан Рубаев в интервью RT прокомментировал вспыхнувший конфликт между Таиландом и Камбоджей. По его словам, в данном случае речь идет о спорной территории.

«Между Таиландом и Камбоджей есть давние территориальные претензии по расположению тайского храма, который находится на границе. Сейчас возникла определенная напряженность, которая доходила уже до применения оружия», — сказал Рубаев.

По его прогнозам, в ближайшее время конфликт начнет угасать, поскольку обе страны зависят от туристов, поток которых может заметно сократиться из-за боевых действий.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем, и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл, что ждет туристов в Таиланде из-за конфликта с Камбоджей.

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