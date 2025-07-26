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Российские военные уничтожили беспилотники в Тульской области

Миляев: силы ПВО уничтожили два БПЛА в Тульской области, пострадавших нет
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

«Подразделения ПВО министерства обороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили два беспилотника», - говорится в публикации.

Российские силы ПВО также отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области.

Накануне беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал центр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего один из домов получил повреждения. Украинский дрон нанес удар по зданию, расположенному в поселке Победа.

Ранее ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.

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