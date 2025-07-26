Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о судьбе 52-летнего украинского военнопленного Игоря Ковальчука.

По его словам, 52-летний украинский военный попал в плен в районе села Поповка.

«Мобилизованный. Как и многие на той стороне, оказался на передовой не по своему выбору и довольно быстро почувствовал на себе цену такого «призыва», — поделился Кадыров.

Он добавил, что Ковальчук был ранен в ногу. Сослуживцы бросили его, а российские военные не прошли мимо. Бойцу ВСУ оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские солдаты с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанесли удар по сослуживцам, которые пытались добровольно сдаться в плен Вооруженным силам РФ у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

По его словам, российские бойцы продвинулись в районе Серебрянского леса и окружили одну из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здесь находились военные 63-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Трое из них остались в живых после сражения и изъявили желание сдаться в плен.

Ранее бывший боец ВСУ заявил, что командование украинских войск использует подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов.