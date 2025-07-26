На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров рассказал о 52-летнем украинском военнопленном

Кадыров рассказал, как 52-летнему пленному ВСУ оказали медицинскую помощь
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о судьбе 52-летнего украинского военнопленного Игоря Ковальчука.

По его словам, 52-летний украинский военный попал в плен в районе села Поповка.

«Мобилизованный. Как и многие на той стороне, оказался на передовой не по своему выбору и довольно быстро почувствовал на себе цену такого «призыва», — поделился Кадыров.

Он добавил, что Ковальчук был ранен в ногу. Сослуживцы бросили его, а российские военные не прошли мимо. Бойцу ВСУ оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские солдаты с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанесли удар по сослуживцам, которые пытались добровольно сдаться в плен Вооруженным силам РФ у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

По его словам, российские бойцы продвинулись в районе Серебрянского леса и окружили одну из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здесь находились военные 63-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Трое из них остались в живых после сражения и изъявили желание сдаться в плен.

Ранее бывший боец ВСУ заявил, что командование украинских войск использует подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами