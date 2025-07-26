Российские военные уничтожили награжденного Зеленским бойца ВСУ

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные уничтожили бойца ВСУ Ивана Мороза, награжденного президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мороз ... получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован», — поделился Котенок.

Каких-либо подробностей ликвидации украинского бойца военкор не привел.

До этого Котенок сообщал, что российский военный корреспондент Андрей Филатов пропал под Красноармейском (Покровском) в Донецкой народной республике. По его словам, официальной информации о происшествии нет. Военкор призвал «молиться и верить в лучшее».

25 июля Котенок заявил, что российские войска закрепились в городе Покровск (российское название — Красноармейск).

По его словам, Украина признает действия российских военных в Купянске, «но эти данные требуют подтверждения».

Ранее российская разведгруппа устроила засаду на машину ВСУ в Покровске.