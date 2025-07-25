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Российский военкор пропал в зоне СВО

Котенок: военный корреспондент Андрей Филатов пропал под Красноармейском в ДНР
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Telegram-канал «Репортер Filatov»

Российский военный корреспондент Андрей Филатов пропал под Красноармейском (Покровском) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил его коллега Юрий Котенок, ссылаясь на ряд Telegram-каналов.

«Предварительно, он попал под удар украинского FPV-дрона. Сообщается, что обнаружены его мотоцикл и камера», — написал Котенок.

По его словам, официальной информации о происшествии нет.

Военкор призвал «молиться и верить в лучшее».

Сегодня Telegram-канал «Военная хроника» написал, что события под Красноармейском свидетельствуют о том, что Вооруженные силы применяют тактику, аналогичную той, что была использована при взятии под контроль Селидово, расположенного в ДНР. Российские военные тогда системно разрушали оборону Вооруженных сил Украины и потом взяли город почти без боев.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщал, что военнослужащие российской армии вошли в Красноармейск. По словам источника, не ясно, идет речь о заходе диверсионно-разведывательных групп ВС РФ или о полноценном штурме города. Тем не менее, ситуация для украинской армии на Красноармейском (Покровском) направлении продолжает ухудшаться, отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что российский военкор создал мошеннический проект под видом поиска бойцов СВО.

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