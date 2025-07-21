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Российская разведгруппа устроила засаду на машину ВСУ в Покровске

Украинские военные сообщили о заходе российских разведгрупп в Красноармейск
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская разведгруппа устроила засаду на машину  Вооруженных сил  Украины  в Покровске (Красноармейск), об этом заявил офицер ВСУ с позывным «Алекс». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В публикации отмечается, что вчера и сегодня на юге города наблюдается высокая активность российских диверсионно-разведывательных групп. Издание подчеркивает, что в Покровске было обстреляно несколько автомобилей подразделений украинских войск.

По словам «Алекса», активизация подобных групп является тревожным сигналом, свидетельствующим об усилении атак на город, в окрестностях которого сейчас идут бои.

Издание подчеркивает, что боевые действия идут в  Зверево  и в направлении Новоукраинки, российские войска продвигаются севернее Шевченко.

18 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о непростой ситуации на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Также, по словам главы государства, во время доклада военачальник рассказал о положении дел на Покровском и других направлениях в Донецкой народной республике.

Ранее украинский командир признал успех российских войск в зоне СВО.

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