Российская разведгруппа устроила засаду на машину ВСУ в Покровске

Российская разведгруппа устроила засаду на машину Вооруженных сил Украины в Покровске (Красноармейск), об этом заявил офицер ВСУ с позывным «Алекс». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В публикации отмечается, что вчера и сегодня на юге города наблюдается высокая активность российских диверсионно-разведывательных групп. Издание подчеркивает, что в Покровске было обстреляно несколько автомобилей подразделений украинских войск.

По словам «Алекса», активизация подобных групп является тревожным сигналом, свидетельствующим об усилении атак на город, в окрестностях которого сейчас идут бои.

Издание подчеркивает, что боевые действия идут в Зверево и в направлении Новоукраинки, российские войска продвигаются севернее Шевченко.

18 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о непростой ситуации на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Также, по словам главы государства, во время доклада военачальник рассказал о положении дел на Покровском и других направлениях в Донецкой народной республике.

Ранее украинский командир признал успех российских войск в зоне СВО.