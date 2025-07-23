Часть граждан Украины одобряет удары российских военных по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил немецкий журнал Focus.

В статье говорится, что некоторые украинцы положительно отзываются об ударах в социальных сетях и поддерживают их. Издание подчеркивает, что многие жители Украины недовольны тем, как проходит мобилизация.

Журнал признает, что критика работы украинских военкомов является обоснованной. Уточняется, что было подано более двух тысяч жалоб на нарушения прав человека, «половина из которых подтвердилась».

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что меры украинских властей по насильственной мобилизации населения должны «открыть глаза» западным элитам. Насильственная мобилизация отражает «демократию», которую поддерживают страны Запада, сыронизировал политик.

Ранее Карлсон заявил, что Зеленский считает украинцев «животными».