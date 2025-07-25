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Над приграничными регионами РФ уничтожили три украинских беспилотника

МО РФ: средства ПВО сбили три БПЛА над Курской и Белгородской областями
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Работа средств ПВО по воздушным целям велась с 13:20 до 16:40 мск. Два БПЛА были сбиты над Курской областью и один — над Белгородской.

Глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич заявил со ссылкой на данные российской разведки, что Россию ждут беспрецедентные атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием 500-600 беспилотников, а также ракет «Нептун» и «Сапсан».

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон ВСУ. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.

Ранее дрон ВСУ ударил по заправке в Курской области.

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