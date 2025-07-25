Депутат сообщил об изменившейся реакции курян на обстрелы ВСУ

Многие жители Курской области после освобождения оккупированной украинцами части региона стали игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил ветеран специальной военной операции (СВО), депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев в интервью MK.ru.

«Хотя у нас в регионе до автоматизма отработан механизм информирования людей и есть возможность пройти в укрытие, люди привыкли к опасности и не всегда спешат спрятаться», — пояснил он.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) практически на 100% справляются с летящими в сторону Курской области вражескими ракетами и беспилотниками. Кроме того, ведется работа по защите критически важных объектов системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В регионе установлена и механическая защита от воздушных атак ВСУ в виде сетки-рабицы, мешков с песком или металлоконструкций, позволяющих отвести точку детонации снаряда от атакуемого им объекта.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ чаще всего наносят удары по Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областям, а также по Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю.

По его словам, в этих регионах зафиксировано более 3,2 тыс. обстрелов со стороны украинской армии, по которым открыты уголовные дела. Бастрыкин также добавил, что в результате этих атак не выжило 779 человек, среди которых 23 ребенка, а 3459 человек, в том числе 202 ребенка, получили ранения.

Ранее вертолет с Путиным попал в эпицентр атаки ВСУ в Курской области.