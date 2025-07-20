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Власти заявили о пожаре на предприятии Запорожья после налета дронов

В подконтрольном Киеву Запорожье после атаки БПЛА загорелось предприятие
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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв. Об этом написал в своем Telegram-канале глава местной областной администрации Иван Федоров.

Накануне вечером он сообщил, что на всей территории региона объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Вскоре над городом заметили дроны типа Shahed, и сработала система ПВО (противовоздушной обороны). Федоров призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.

«В результате вражеской атаки возник пожар на одном из предприятий Запорожья», — заявил чиновник и добавил, что предварительно обошлось без пострадавших.

По его словам, в городе и регионе по-прежнему сохраняется угроза использования управляемых авиационных бомб.

Накануне глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак рассказал, что город Павлоград, обеспечивающий снабжение украинских войск под Красноармейском (украинское название Покровск) и в районе границы региона с Донецкой народной республикой, подвергся массированной атаке. Он уточнил, что взрывы продолжались около шести часов, был поврежден ряд объектов и произошли возгорания, а ночь была «адской» из-за ударов Вооруженных сил РФ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР.

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