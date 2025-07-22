В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию

В Госдуму внесен законопроект, который изменяет правила призыва в армию. Инициаторами документа выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, сообщает ТАСС.

Сейчас призыв на срочную службу осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, и основывается на президентских указах. Новый законопроект предлагает установить общий срок призыва с 1 января по 31 декабря, также на основе указа президента.

При этом в законопроекте уточняется, что фактическая отправка призывников в армию останется двухразовой — в тех же временных рамках: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

Ранее Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде.