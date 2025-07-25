Суд рассмотрит апелляцию экс-генерала Попова в закрытом режиме

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, в закрытом режиме. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Сообщается, что инициатором закрытия процесса выступила военная прокуратура. Причиной этому послужило наличие в материалах дела служебной тайны, в частности, в области государственной обороны.

«Удовлетворить ходатайство прокуратуры, провести судебное заседание в закрытом режиме», — передает агентство слова судьи.

Отмечается, что защита настаивала на проведении процесса в открытом режиме. По словам самого обвиняемого, «ни служебной, ни иной тайны в деле нет».

Заседание должно начаться в 11:30 по московскому времени и пройдет в открытом режиме. Жалобу рассмотрит коллегия из трех судей. Сам Попов примет участие дистанционно — по видеосвязи из СИЗО в Тамбове.

24 апреля суд признал Попова виновным в мошенничестве, лишил его генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Он был обвинён в хищении свыше 1,7 тысячи тонн металлических изделий, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для оказания гуманитарной помощи.

Экс-генерал-майор неоднократно обращался с просьбой отправить его в зону специальной военной операции на Украине, однако все его обращения были отклонены. Последний раз ему отказали из-за отсутствия свободных мест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-генерала Попова наградили орденом за заслуги перед Запорожьем.