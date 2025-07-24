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Осужденный на пять лет генерал Попов награжден орденом за заслуги перед Запорожьем

Глава Запорожья Балицкий наградил генерала Попова за отражение контратаки ВСУ
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Министерство обороны РФ

Экс-командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени за отражение контрнаступления украинских вооруженных сил летом 2023 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Сообщается, что орден вручен военнослужащему с формулировкой «за мужество, профессионализм и выполнение служебного долга». По словам градоначальника, помимо Попова орден также получили генерал-полковник Александр Романчук, генерал-полковник Денис Лямин и генерал-лейтенант Сергей Нырков.

«Защищая Запорожскую область, военнослужащие Российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм», — говорится в сообщении.

24 апреля суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве, лишил генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

Экс-генерал-майор несколько раз просил отправить его в зону проведения специальной военной операции на Украине, однако получал отказы. Его последнее прошение не удовлетворили из-за отсутствия вакансий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова.

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