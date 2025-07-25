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Суд рассмотрит апелляцию экс-генерала Попова

ТАСС: экс-генерал Попов обжалует приговор по делу о хищении металлопроката
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд 24 июля планирует рассмотреть апелляционную жалобу на приговор экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого уже признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, заседание начнется в 11:30 по московскому времени и пройдет в открытом режиме. Жалобу рассмотрит коллегия из трех судей. Сам Попов примет участие дистанционно — по видеосвязи из СИЗО в Тамбове.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы и лишил его воинского звания. Второй фигурант дела — бизнесмен Сергей Моисеев — получил четыре года колонии. Как сообщал адвокат генерала Сергей Буйновский, защита просит апелляционную инстанцию отменить приговор и полностью оправдать Попова.

Согласно материалам дела, с января по июнь 2023 года Попов, действуя совместно с заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, организовал хищение более 1,7 тыс. тонн металлопроката военного назначения. Документы, в которые внесли ложные сведения о поставках, направлялись в воинские части. В реализации похищенного, по версии следствия, участвовал бизнесмен Моисеев. Ущерб государству оценили более чем в 100 млн рублей.

Попов своей вины не признает. При этом власти Запорожской области, указанные в деле как получатель поставок, отказались считать себя потерпевшими и обжаловали приговор, вынесенный в отношении генерала.

Экс-генерал-майор неоднократно обращался с просьбой отправить его в зону специальной военной операции на Украине, однако все его обращения были отклонены. Последний раз ему отказали из-за отсутствия свободных мест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерала посадили за хищения в парке «Патриот».

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