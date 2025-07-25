Наемника украинской армии из Мальты приговорили к 23 годам заключения

ГП: наемнику ВСУ из Мальты вынесли приговор за теракт в Курской области

Наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Мальты Патрика Шеррера, который принял участие в террористической атаке на Курскую область, приговорили к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры (ГП).

Мужчину признали виновным по нескольким статьям уголовного кодекса.

С собой у него, как установили правоохранители, были оружие и боеприпасы.

«В суде установлено, что в июле 2024 года Шеррер совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно пересек государственную границу Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что до апреля текущего года Шеррер получал вознаграждение — не менее $10 тыс. (около 895 тыс. рублей).

В ведомстве уточнили, что первые пять лет срока военный проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строго режима. Его также оштрафовали на миллион рублей.

Ранее в РФ осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии.