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Минобороны рассказало об ударах по военным объектам Украины за неделю

РФ за неделю нанесла 10 ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам Украины
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли по военным объектам Украины десять групповых ударов. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Для трех ударов было использовано высокоточное оружие воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

В ходе них были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования, пункты временной дислокации ВСУ, рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что за это время также были уничтожены четыре пусковые установки Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская авиация нанесла удар по зданию бывшего ГУ МВД в подконтрольном Киеву Херсоне, где на момент атаки проходило совещание. По его данным, в помещении находились офицеры ВСУ и сотрудники полиции, прибывшие из Николаева.

Ранее военкор заявил о «плохих новостях» для ВСУ из Покровска и Купянска.

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