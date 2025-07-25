Эксперт предрек скорое взятие Красноармейска по контроль армии России

Британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что российская армия активно окружает Красноармейск, и в ближайшие недели город может быть полностью взят под контроль.

По словам аналитика, войска РФ находятся вблизи ключевых транспортных развязок и шоссе E50, через которые осуществляется снабжение украинской группировки, удерживающей Красноармейск. В случае, если трасса будет перерезана, гарнизон ВСУ окажется в полном окружении.

Меркурис отметил, что в городе находятся сразу три украинские бригады, и такого масштабного окружения со стороны ВСУ ранее не наблюдалось. Он также подчеркнул, что оборона Красноармейска уже близка к коллапсу и может рухнуть в течение нескольких дней или пары недель.

Красноармейск — крупный транспортный узел на северо-западе Донецкой области, за контроль над которым продолжаются активные боевые действия.

Накануне в южной и юго-западной части Красноармейска в Донецкой народной республике начались вооруженные столкновения. По информации источника ТАСС, активные боестолкновения происходят в районе поселка Зверево и на подходах к улице Павла Поповича.

Ранее Зеленский назвал Красноармейское направление фронта самым сложным для ВСУ.