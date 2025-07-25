Более 100 беспилотников сбиты ночью над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 25 – над территорией Брянской области, 23 – над территорией Ростовской области, девять – над акваторией Азовского моря, восемь – над территорией Краснодарского края, пять – над территорией Ставропольского края.

Еще три дрона уничтожены в Курской области, три — в Тамбовской области, два – в Воронежской области и один — в Орловской области.

Ночью сообщалось, что фрагменты беспилотников повредили остекление жилых домов в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. По информации оперативного штаба региона, пострадавших и возгораний нет.

Серия взрывов также произошла в Славянске-на-Кубани.

Ранее при атаке БПЛА взрывом был поврежден железнодорожный вокзал в Ростовской области.