На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 100 беспилотников сбиты ночью над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 25 – над территорией Брянской области, 23 – над территорией Ростовской области, девять – над акваторией Азовского моря, восемь – над территорией Краснодарского края, пять – над территорией Ставропольского края.

Еще три дрона уничтожены в Курской области, три — в Тамбовской области, два – в Воронежской области и один — в Орловской области.

Ночью сообщалось, что фрагменты беспилотников повредили остекление жилых домов в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. По информации оперативного штаба региона, пострадавших и возгораний нет.

Серия взрывов также произошла в Славянске-на-Кубани.

Ранее при атаке БПЛА взрывом был поврежден железнодорожный вокзал в Ростовской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами