В Краснодарском крае после атаки БПЛА задерживаются несколько поездов

Более 10 поездов следуют с задержкой в связи с падением обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе железнодорожной станции Тимашевская в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» в Telegram-канале.

Из заявления следует, что фрагменты дрона упали на территории объекта транспортной инфраструктуры примерно в 3:00 (совпадает с мск). В результате на станции Тимашевская была нарушена работа контактной сети.

«Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва — Новороссийск», — подчеркивается в публикации.

В компании уточнили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь прямо на месте. Кроме того, нескольких пассажиров пересадили на другие свободные места.

Специалистам удалось восстановить движение поездов на станции Тимашевская к 3:50 (совпадает с мск). При этом поврежденный поезд №125 продолжил движение с опозданием в 50 минут.

«В настоящее время до одного часа задерживаются 12 поездов», — добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.

В ночь на 25 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских БПЛА в небе над регионами РФ. В частности, в Краснодарском крае сбили восемь беспилотников.

Ранее железнодорожный вокзал в Ростовской области получил повреждения в результате атаки дронов.