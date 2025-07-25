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Беспилотник ВСУ повредил здание ж/д станции в российском регионе

Слюсарь: атака ВСУ нанесла повреждения ж/д станции в Ростовской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Атака беспилотников украинской армии на Ростовскую область повредила здание железнодорожной станции в одном из населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Взрывом повреждено здание железнодорожной станции в Песчанокопском. По оперативной информации, никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.

Также из-за падения фрагментов БПЛА произошли пожары в селе Генеральском Родионово-Несветайского района и на хуторе Малая Федоровка Красносулинского района. Отмечается, что возгорания уже ликвидировали.

Кроме того, взрывы дронов повредили остекление в частных домах Песчанокопского и на хуторе Светлом.

По информации Минобороны России, в ночь на 25 июля системы ПВО уничтожили 105 украинских БПЛА. Из них 26 были сбиты над Белгородской областью, 25 — над Брянской, 23 — над Ростовской, девять — над Азовским морем, восемь — над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским. Еще несколько дронов были нейтрализованы в Курской, Тамбовской, Воронежской и Орловской областях.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА задержали несколько поездов.

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Атаки БПЛА на Россию
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