Главы Ростовской и Воронежской областей сообщили о ночной атаке дронов

В ночь на 25 июля в Ростовской области была отражена массированная атака беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были зафиксированы в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, а также в ряде сельских районов, включая Мясниковский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Октябрьский и Красносулинский.

В результате падения обломков в селе Генеральском и хуторе Малая Федоровка произошло возгорание травы. Огонь был оперативно потушен. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в жилых домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Повреждения также зафиксированы на железнодорожной станции в Песчанокопском районе.

Об атаке также сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, несколько дронов были уничтожены силами ПВО на западе региона. Пострадавших и серьезных разрушений, по предварительной информации, нет. Режим повышенной готовности в регионе сохраняется.

По информации Минобороны России, всего за ночь средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников. Из них 26 были сбиты над Белгородской областью, 25 — над Брянской, 23 — над Ростовской, девять — над Азовским морем, восемь — над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским. Еще несколько дронов были нейтрализованы в Курской, Тамбовской, Воронежской и Орловской областях.

Ранее при атаке БПЛА взрывом был поврежден железнодорожный вокзал в Ростовской области.