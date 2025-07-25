Обломки дронов повредили окна домов в Краснодарском крае

Фрагменты беспилотников повредили остекление жилых домов в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона, уточнив, что пострадавших и возгораний нет.

«Обломки БПЛА выбили стекла в частных домовладениях. По предварительным данным, никто не пострадал», — говорится в заявлении ведомства.

В станице Курчанской повреждены окна в двух домах, в Славянске-на-Кубани — в одном. На месте работают правоохранительные и аварийные службы.

В ночь на 25 июля Telegram-канал SHOT писал, что в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошла серия взрывов. Кроме того, не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА «Лютый». Взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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