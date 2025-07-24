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Генерал Иван Попов надеется вернуться на СВО

Иван Попов: надеюсь в ближайшее время встать в строй и дальше громить врага
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный за мошенничество с металлом на пятилетний срок, рассчитывает снова оказаться в зоне СВО. Об этом «Коммерсанту» рассказал адвокат Попова Сергей Буйновский.

«Надеюсь в ближайшее время встать в строй и дальше громить врага», – процитировал юрист слова генерала.

25 июля 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. Генерал не был доставлен в столицу для участия в заседании, поэтому он будет присутствовать на процессе через видеоконференцсвязь. Перед началом слушаний ему был вручен орден Запорожской области.

Попов выразил искреннюю признательность жителям Запорожья и губернатору региона Евгению Балицкому за высокую оценку его работы.

24 апреля суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве, лишил его генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Он был обвинён в хищении свыше 1,7 тысячи тонн металлических изделий, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для оказания гуманитарной помощи.

Экс-генерал-майор неоднократно обращался с просьбой отправить его в зону специальной военной операции на Украине, однако все его обращения были отклонены. Последний раз ему отказали из-за отсутствия свободных мест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерала посадили за хищения в парке «Патриот».

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