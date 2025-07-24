В Крыму и Белгородской области сбили беспилотники ВСУ

Минобороны: в небе над Крымом и Белгородской областью сбили три беспилотника

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, летательные аппараты уничтожили в период с 12:20 до 12:40 по московскому времени. Два аппарата были сбиты над территорией Республики Крым, еще один — над Белгородской областью.

Этим же утром в министерстве также заявили о масштабной атаке со стороны Украины: за прошедшую ночь системы противовоздушной обороны перехватили 39 беспилотных летательных аппаратов. Основная часть из них — 21 дрон — была ликвидирована над акваторией Черного моря. Кроме того, 11 БПЛА сбили над Азовским морем и еще семь — в Краснодарском крае.

Позже — с 6:20 до 7:20 мск — российские ПВО также зафиксировали и ликвидировали три беспилотника ВСУ, два из которых были уничтожены в небе над Крымом, а один — над Белгородской областью.

Ранее стало известно, что в России создают дрон-«невидимку» для эвакуации раненых.