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На Украине заявили о применении Россией боеприпаса УМПБ-5

На Украине заявили о применении нового российского боеприпаса УМПБ-5
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РИА Новости

На Украине заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации впервые использовали универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УМПБ-5 для нанесения удара по цели, расположенной в Харькове. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Утверждается, что цель была поражена двумя высокоточными УМПБ-5, выпущенными с фронтового бомбардировщика Су-34. В Харьковской областной прокуратуре отметили, что дальность пуска нового боеприпаса составила приблизительно 100 километров.

Официальные данные о существовании данной модификации УМПБ-5 отсутствуют. Базовая версия УМПБ представляет собой корпус диаметром 300 миллиметров, оснащенный раскрывающимися крыльями. Боеприпас, несущий более 100 килограммов взрывчатого вещества, наводится на цель с использованием спутниковой системы наведения. Предполагается, что УМПБ может сбрасываться с самолетов и запускаться с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

До этого российские военные атаковали фугасными авиабомбами (ФАБ) оборонный завод «Звезда» в городе Шостка Сумской области.

Ранее Путин заявил, что морские роботизированные комплексы определят завтрашний день ВМФ.

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