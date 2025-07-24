В МИД Таиланда высказались об эскалации конфликта с Камбоджей

В МИД Таиланда заявили о понижении уровня дипотношений с Камбоджей, а также пригрозили усилением мер самообороны в случае продолжения агрессии. Об этом говорится в официальном заявлении таиландского внешнеполитического ведомства.

«Правительство Королевства Таиланд готово усилить меры самообороны, если Камбоджа продолжит вооруженные нападения и нарушения суверенитета Таиланда, в соответствии с нормами и принципами международного права», — предупредили дипломаты.

Сообщается, что Бангкок принял решение отозвать своего посла из Пномпеня, а также предложил поступить зеркально камбоджийскому руководству.

В МИД призвали Камбоджу к ответственности, обвинив в установке противопехотных мин на территории Таиланда, в ударах по военной базе и гражданским объектам, в результате которых пострадали мирные жителей. В заявлении говорится о том, что действия Камбоджи противоречат принципат добрососедства и портят их международную репутацию.

Утром субботы, 28 мая, во взаимно оговоренной нейтральной зоне на спорном участке границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар произошло военное столкновение между военнослужащими сухопутных войск двух стран. Боестолкновение продлилось десять минут, в результате один камбоджийский военный, а также мирные жители получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее было названо число туристов из РФ в Таиланде.