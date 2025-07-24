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Путин назвал приоритетом повышение боевых возможностей ВМФ

Путин: повышению боевых возможностей ВМФ придается первостепенное значение
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Президент России Владимир Путин заявил, что повышение боевых возможностей Военно-морского флота (ВМФ) является одной из приоритетных задач. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота Путин отметил, что российское руководство придает первостепенное значение этому вопросу.

24 июля Путин прилетел в Архангельскую область в преддверии Дня Военно-морского флота.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в рамках визита российский лидер проведет совещание по развитию подводного ВМФ РФ. Кроме того, планируется участие Путина в церемонии поднятия флага над атомной подводной лодкой «Князь Пожарский» в честь принятия ракетоносца в состав российского флота.

Песков отметил, что на мероприятии в Северодвинске президента будет сопровождать губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, а также помощник главы государства Алексей Дюмин.

Ранее Путин назвал основу морских ядерных сил России.

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