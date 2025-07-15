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Российские военные взяли под контроль Петровку

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР
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Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины и бригады нацгвардии в районах Закотного, Славянска, Плещеевки, Северска, Дроновки и Константиновки в ДНР. В результате этого украинские войска лишились до 125 военнослужащих, двух автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, станции РЭБ и склада боеприпасов.

Также в Минобороны России сообщили, что подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Воскресенка в ДНР. Украинская армия, как уточнили в министерстве, потеряла до 185 человек, десять автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.

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