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Дроны атаковали свинокомплекс в Брянской области

«Мираторг»: пять БПЛА атаковали свинокомплекс в Брянской области
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Evgeniy Maloletka/AP

Компания «Мираторг» сообщила в своем Telegram-канале об атаке на свинокомплекс, расположенный в Климовском районе Брянской области.

«Сразу пять БПЛА атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области», — говорится в сообщении.

В «Мираторге» рассказали, что один из дронов нанес повреждения кровле одного из корпусов предприятия, что привело к возгоранию. В настоящее время пожар локализован. Отмечается, что сотрудники предприятия не пострадали.

24 июля в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что удары, нанесенные украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по городу Сочи, являются преднамеренной террористической акцией, направленной против мирного населения. Захарова подчеркнула, что целью данных ударов были не военные объекты или вооружение.

Ранее брянский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки БПЛА.

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