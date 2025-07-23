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Украинскому военному дали 16 лет за теракт в Курской области

СК: младшему лейтенанту ВСУ дали 16 лет колонии за теракт в Курской области
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Telegram-канал Следком

Суд приговорил к 16 годам заключения младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Боронило за совершение теракта на территории Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ в официальном Telegram-канале.

«Следствием установлено, что 16 октября 2024 года Боронило, вооруженный автоматом АКС-74У с боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно вторгся на территорию РФ»‎, — сказано в сообщении ведомства.

Далее Бородило занял позицию в районе поселка Новый Путь Глушковского района Курской области. По данным следствия, он принял участие в незаконном вооруженном удержании указанного населенного пункта, запугивании местных, дезорганизации деятельности в нем органов государственной власти и местного самоуправления, обстреле жилых домов и социальных объектов а также стрельбе по российским военнослужащим.

В октябре прошлого года его задержали и передали российским следователям. Уточняется, что четыре года срока Бородило проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на Кубани, где исламист хотел поджечь общежитие завода.

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