В Таиланде раскрыли число погибших при ударах со стороны Камбоджи

Один военнослужащий и 11 мирных жителей погибли в Таиланде во время ракетных ударов со стороны Камбоджи. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил министр здравоохранения королевства Сомсак Тхепсутхин, передает РИА Новости.

По его словам, атакам подверглись ряд гражданских объектов. В том числе удары были нанесены по местам расположения пяти больниц.

«Один снаряд попал непосредственно в здание больницы в провинции Сурин. Все пять больниц в настоящее время эвакуированы», — подчеркнул чиновник.

Рано утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения. Их зафиксировали в районе спорного храма Та Моан Тхом. Стороны обвинили друг друга в начале сражений.

Как рассказали власти провинции Сурин в Таиланде, военнослужащие Камбоджи обстреляли один из населенных пунктов из артиллерийских орудий. В министерстве обороны Камбоджи заявили, что армия Таиланда совершила неспровоцированное вторжение на территорию страны, и камбоджийские бойцы ответили в рамках самообороны. При этом на фоне столкновений на границе истребители F-16, принадлежащие Вооруженным силам Таиланда, нанесли удары по целям в Камбодже.

Ранее руководство Таиланда призвало граждан покинуть Камбоджу на фоне эскалации конфликта.