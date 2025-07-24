В Таиланде сообщили об обстреле со стороны Камбоджи

Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) во время пограничного столкновения. Об этом сообщило командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в зону ответственности которого входит граница с Камбоджей, передает РИА Новости.

«В 09:40 (05:40 мск) Камбоджа нанесла удар по приграничной зоне в (таиландской) провинции Сисакет из РСЗО БМ-21 «Град». В 10:51 (06:51 мск) шесть самолетов F-16 ВС Таиланда были направлены для нанесения авиаудара по войскам Камбоджи. Летчики доложили об успешном нанесении ударов по расположениям 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи», — проинформировало командование Таиланда.

21 июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин у границы.

Согласно информации ведомства, 16 июля в районе Чонг-Бок провинции Убонратчатхани трое солдат 6021-й пехотной роты Таиланда, проводя плановое патрулирование по установленному маршруту, наступили на мину. Расследование показало, что это были противопехотные мины, не применявшиеся и не хранившиеся в королевстве, и были установлены недавно.

Таиланд и Камбоджа спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже произошло кратковременное боестолкновение.

Ранее Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу на фоне эскалации конфликта.