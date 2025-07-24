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В Таиланде сообщили об обстреле со стороны Камбоджи

Командование Таиланда заявило, что ответило на обстрел со стороны Камбоджи
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Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) во время пограничного столкновения. Об этом сообщило командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в зону ответственности которого входит граница с Камбоджей, передает РИА Новости.

«В 09:40 (05:40 мск) Камбоджа нанесла удар по приграничной зоне в (таиландской) провинции Сисакет из РСЗО БМ-21 «Град». В 10:51 (06:51 мск) шесть самолетов F-16 ВС Таиланда были направлены для нанесения авиаудара по войскам Камбоджи. Летчики доложили об успешном нанесении ударов по расположениям 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи», — проинформировало командование Таиланда.

21 июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин у границы.

Согласно информации ведомства, 16 июля в районе Чонг-Бок провинции Убонратчатхани трое солдат 6021-й пехотной роты Таиланда, проводя плановое патрулирование по установленному маршруту, наступили на мину. Расследование показало, что это были противопехотные мины, не применявшиеся и не хранившиеся в королевстве, и были установлены недавно.

Таиланд и Камбоджа спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже произошло кратковременное боестолкновение.

Ранее Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу на фоне эскалации конфликта.

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