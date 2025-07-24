РИА Новости: бойцы ВСУ платят командирам от $2,4 тыс., чтобы не идти на фронт

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) платят командирам от $2,4 тыс., чтобы не идти на фронт. Об этом рассказал РИА Новости пленный боец Сергей Литвиненко.

По его словам, за такую же или большую стоимость солдаты могут приобрести себе отпуск продолжительностью три месяца.

«Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебе ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь», — рассказал он.

До этого украинский военнопленный Сергей Карпик рассказал, что власти обманывают контрактников, оставляя их семьи без выплат, если они не вернутся с фронта.

Он также добавил, что часто молодые люди заключают контракт, так как боятся, что после 25 лет их все равно заберут в армию, но уже не выплатят деньги. Сейчас же они получают миллион гривен за присоединение к ВСУ.

Сергей Карпик попал в плен российских военных на Красноармейском направлении. В ВСУ он проходил службу в 5-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.

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