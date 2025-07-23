На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ростовский губернатор сообщил о раненых и пожарах после ночной атаки дронов

Слюсарь: БПЛА ВСУ ночью атаковали Ростовскую область, ранены три человека
true
true
true

В ночь на 23 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников несколько районов Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В результате атаки пострадали три человека.

По словам Слюсаря, в Новочеркасске ранения получили две женщины, находившиеся на улице. Их доставили в больницу, состояние оценивается как средней тяжести и легкое. Помимо этого, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, проживавший в доме на улице Аксайская, 12.

Из-за падения обломков дронов в разных частях Новочеркасска произошли возгорания, все очаги к настоящему моменту ликвидированы. Осколками повреждены четыре автомобиля.

В городе один из беспилотников упал на улице Степана Разина без взрыва, на место прибыли саперы. В Родионово-Несветайском районе из-за удара загорелся один дом, в соседнем повреждены крыша и окна. Люди не пострадали, пожар потушен.

В результате взрывной волны в СНТ «Мечта» выбило стекла в частном доме, в СНТ «Орион» загорелись крыши двух домов, также повреждены окна. Пострадавших нет.

По данным Telegram-канала SHOT, в пригородах Ростова-на-Дону и Таганрога ночью прогремели 10 взрывов. Местные жители связали их с работой ПВО по украинским дронам «Лютый».

Ранее в Московской области сняли на видео пролет тяжелого украинского дрона типа «Лютый».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами