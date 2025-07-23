Ростовский губернатор сообщил о раненых и пожарах после ночной атаки дронов

В ночь на 23 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников несколько районов Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В результате атаки пострадали три человека.

По словам Слюсаря, в Новочеркасске ранения получили две женщины, находившиеся на улице. Их доставили в больницу, состояние оценивается как средней тяжести и легкое. Помимо этого, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, проживавший в доме на улице Аксайская, 12.

Из-за падения обломков дронов в разных частях Новочеркасска произошли возгорания, все очаги к настоящему моменту ликвидированы. Осколками повреждены четыре автомобиля.

В городе один из беспилотников упал на улице Степана Разина без взрыва, на место прибыли саперы. В Родионово-Несветайском районе из-за удара загорелся один дом, в соседнем повреждены крыша и окна. Люди не пострадали, пожар потушен.

В результате взрывной волны в СНТ «Мечта» выбило стекла в частном доме, в СНТ «Орион» загорелись крыши двух домов, также повреждены окна. Пострадавших нет.

По данным Telegram-канала SHOT, в пригородах Ростова-на-Дону и Таганрога ночью прогремели 10 взрывов. Местные жители связали их с работой ПВО по украинским дронам «Лютый».

Ранее в Московской области сняли на видео пролет тяжелого украинского дрона типа «Лютый».