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Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников
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Shutterstock/Wirestock Creators

Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Если вы находитесь дома во время этого сигнала нельзя подходить к окнам — следует укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке), написал Кравченко.

Он призвал не использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов.

Глава города также попросил не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, БПЛА и его обломков, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети.

До этого на Крымском мосту было остановлено движение автомобильного транспорта. Причина перекрытия не называлась.

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.

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