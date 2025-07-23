Стало известно, что ВСУ пытались атаковать в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ пытались атаковать промышленные объекты региона с помощью дронов.

«Сегодня ночью вражеские БПЛА вновь были направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области», — рассказал Никитин.

По его словам, пострадавших предварительно нет, атаку удалось отразить.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь над регионами России сбили 33 украинских дрона.

По данным ведомства, больше всего украинских беспилотников было уничтожено над Тульской областью. Там российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 12 летательных аппаратов.

23 июля ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что командующий силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» угрожал странам Североатлантического альянса ударами по базам НАТО. По его словам, четыре украинских расчета БПЛА могут превратить базу НАТО в «Перл-Харбор».

Ранее командующего силами БПЛА Украины Бровди назвали «военным Трампом».